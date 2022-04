A prefeita Gerolina participou do retorno das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para idosos em Água Clara. “É com imensa alegria que participo deste retorno, onde nossos idosos se reencontram e se divertem com amigos de longa data, nosso objetivo é proporcionar lazer e saúde para essa classe”, disse a prefeita.