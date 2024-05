ÁGUA CLARA: Movimento Maio Amarelo 2024 garante educação no trânsito para crianças e adolescentes

Em comemoração ao “Maio Amarelo 2024”, a Prefeitura de Água Clara através da Secretaria de Educação, realizou uma palestra educativa para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. O evento, que aconteceu no Centro Educacional Maria Socorro da Silva Faustino, teve o objetivo de conscientizar os jovens sobre a importância da segurança no trânsito, formando futuros cidadãos responsáveis.

O Movimento Maio Amarelo é uma campanha mundial dedicada à redução de acidentes de trânsito e à promoção de uma cultura de segurança nas vias. A edição de 2024 traz como tema “Educação no Trânsito”, reforçando a necessidade de engajar os mais jovens na construção de um trânsito mais seguro e humano.A palestra foi ministrada pelo Sargento da Nilton da Polícia Militar abordando temas como:

Uso do cinto de segurança: Importância e maneira correta de utilizá-lo.

Regras básicas para pedestres e ciclistas: Como se comportar nas vias para evitar acidentes.

Respeito à sinalização de trânsito: Compreensão dos sinais e sua importância.

O especialista em segurança viária levou histórias reais e inúmeros exemplos para garantir que as crianças absorvessem o conteúdo de forma lúdica e eficaz.

A Prefeita, Gerolina Alves, enfatizou a importância de educar desde cedo.

“Ensinar nossas crianças sobre segurança no trânsito é investir em um futuro mais seguro. O ‘Maio Amarelo’ nos dá uma excelente oportunidade de reforçar esses ensinamentos”, disse ela.

A programação do Maio Amarelo 2024 em Água Clara não parou por aí. A Escola Municipal Márcia Fioratti realizou uma panfletagem com motoristas para conscientização no trânsito, garantindo o envolvimento com a comunidade e reforçando a importância da educação no trânsito para um ambiente mais seguro.

Juntos, podemos promover um trânsito mais seguro para todos!