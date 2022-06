A Prefeitura Municipal de Água Clara, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, e com apoio do Sicredi, realizaram na noite desta segunda-feira (20) a Ação “Educação Financeira para Mulheres”.

A Ação foi desenvolvida através da palestra “As 4 Pílulas para Uma Vida Financeira Saudável”, que abordou temas como: organização financeira, crédito no mercado e formas de uso, investimentos, planejamento financeiro, segurança patrimonial e também segurança financeira pessoal.

A palestrante, Jô Castro, é Assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo na Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, e tem formação na área de administração com especialização em investimentos.

Durante o evento, ela reforçou que cuidar da saúde financeira e pensar no futuro é fundamental, se preparar e conseguir diferenciar desejo e necessidade é um dos segredos para uma vida financeira feliz.

A Prefeitura leva conhecimento para população em um momento fundamental da economia, de acordo com a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), 77,5% das famílias brasileiras encontravam-se endividadas em março deste ano, esse é o maior índice nos últimos 12 anos. São famílias que não conseguem pagar suas contas e precisam recorrer a empréstimos e outras formas de crédito para complementar a renda familiar.