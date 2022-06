A Prefeita Municipal Gerolina Alves se reuniu nesta terça-feira (31), com os Assistentes de Atividades de Educação Inclusiva (professores de apoio). Na oportunidade foram feitos diversos esclarecimentos aos profissionais com relação aos benefícios com a regulamentação deste novo cargo, e que apesar de tentativas da oposição em prejudicar esses profissionais, o projeto de lei foi aprovado com direito a pagamento de retroativo a todos assistentes a partir de abril.

Participaram da reunião a prefeita Gerolina Alves, os vereadores Elizeu Pereira e Márcio Cézar, a secretária de Educação Adriana Fini, secretária de Administração Luciana Campos, secretária de Finanças Denise Médis e o diretor de Gestão Educacional e Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Alan César de Souza e servidores da secretaria de Educação.