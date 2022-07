A prefeitura Municipal de Água Clara através da Secretaria de Educação, realiza a Semana de Formação para profissionais da Educação. As palestras e capacitações tiveram início na última quarta-feira (06) e seguem até o fim desta semana.

Entre os cursos realizados destacam-se as formações desenvolvidas com os professores da Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. As capacitações foram desenvolvidas em parceria com o Grupo Arauco.

Foram três ao todo com os seguintes temas:

– A identidade profissional do professor alfabetizador e habilidades para alfabetização através da música.

– Alfabetização e consciência fonológica: Como trabalha-las?

– Estratégias de leitura e alfabetização com linguagem voltada aos anos finais.

Também foi desenvolvida em parceria com o SEBRAE, um curso sobre empreendedorismo, como forma de incentivar a inovação no ambiente educacional.

Outra formação que será realizada é a de – Legislação Educacional – nesta quinta-feira (14), que é voltada para diretores, coordenadores, secretários escolares e assistentes administrativos.

As palestrantes convidadas são Alelis Izabel Gomes, Secretária Municipal de Educação de Campo Grande, e também Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação em MS e Cristiane da Silva Valdez, psicóloga.

Até o momento 389 servidores foram capacitados nesta Semana de Formação para os trabalhadores da Educação, número que será ainda maior já que os diversos cursos seguem até o fim desta semana.