ÁGUA CLARA: Prefeitura capacita merendeiras da educação com curso higiene e manipulação de alimentos

A Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento e da Secretaria de Educação, por meio do programa cidade empreendedora, capacitou as merendeiras da educação com o curso higiene e manipulação de alimentos, ao total 13 servidoras receberam o curso.

As merendeiras desempenham um papel fundamental na preparação e fornecimento de alimentos seguros e saudáveis ​​para crianças e jovens das escolas do município. Portanto, é extremamente importante que elas tenham conhecimento sobre higiene e manipulação de alimentos, a fim de evitar a contaminação dos alimentos e garantir que eles estejam adequados para o consumo.

A prefeita, Gerolina Alves, esteve presente na capacitação e ressaltou a importância desse curso.

“Aperfeiçoar as servidoras nas Boas Práticas em Higiene e Manipulação de Alimentos é fundamental para garantir a qualidade do que é servido nas escolas municipais, além de qualificar e investir nas profissionais de nosso município”, afirmou a prefeita.

O curso de higiene e manipulação de alimentos ofereceu informações importantes sobre os principais riscos de contaminação de alimentos, como bactérias, vírus e outros micro-organismos, além de ensinar técnicas adequadas de limpeza e desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha.

As merendeiras também aprenderam sobre o armazenamento correto de alimentos e sobre a importância da temperatura adequada para evitar o crescimento de bactérias.

Ao se qualificar no curso de higiene e manipulação de alimentos, as servidoras garantem que estão preparando refeições seguras e saudáveis ​​para as crianças.