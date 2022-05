A Prefeita Gerolina Alves esteve na quinta-feira (19) em Campo Grande, recebendo o veículo caminhão caçamba entregue pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através do Governador Reinaldo Azambuja. O veículo foi uma solicitação do poder executivo, por entender que o município necessita do maquinário. A entrega foi reali zada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO.

Em seu discurso a Prefeita Gerolina agradeceu ao Governo do Estado por atender sua solicitação. “Agradecemos ao Governador Reinaldo Azambuja, ao secretário Estadual Jaime Verruck e a deputada Federal Teresa Cristina, que atenciosamente atenderam nosso município”.

Na ocasião também estiveram presentes, o Governador do Estado Reinado Azambuja, ex-secretário de Saúde Geraldo Rezende, Deputada Estadual Mara Caseiro, Drª Luciana Azambuja, Secretário da Semagro Jaime Verruck, Presidente da Câmara Municipal de vereadores de Água Clara Saylon Cristiano, Vereador Elizeu Pereira, Secretária de Assistente Social Dayane Peres, Secretário de Infraestrutura Glaycon Ignácio (Creca), além de autoridades locais e regionais.