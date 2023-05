ÁGUA CLARA: Prefeitura entrega mochilas, agendas, estojos e garrafas de água para alunos da rede municipal

Nesta semana a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, realiza mais uma ação INÉDITA no município. Os alunos da rede municipal de ensino de Água Clara estão recebendo mochilas, estojos, agendas e garrafas de água.

Essa é a primeira vez na história que os alunos da rede municipal recebem kits com mochila, agenda, estojo e garrafa de água.

A Secretária de Educação, Adriana Fini, informou que os kits foram pensados nas necessidades dos alunos. As mochilas e estojos garantem que eles possam carregar com segurança os materiais, a agenda facilita a organização dos alunos e o contato com os pais e a garrafa de água foi pensada para que os alunos possam se manter hidratados, já que Água Clara está entre as cidades mais quentes do país.

Todas as crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino, incluindo maternal, professores e diretores estão recebendo os kits.

A prefeita, Gerolina Alves, ressaltou a satisfação de colocar em prática esse grandioso projeto.

“Eu sou professora, e sonhava em proporcionar isso aos nossos alunos, é emocionante entregar cada kit, ver que nossas crianças poderão estudar com mais dignidade, nossa gestão tem um compromisso com a educação, e vamos trabalhar para melhorar ela cada vez mais”, afirmou a prefeita.