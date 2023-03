A Prefeitura de Água Clara, através da Secretaria de Assistência Social oferece curso de “Ovos de Chocolate”, as aulas tiveram início na última segunda-feira (06), na primeira semana do curso, 10 mulheres participaram das aulas.

O curso é voltado para todos, especialmente mulheres que queiram obter o conhecimento na fabricação e comercialização de ovos de páscoa, com objetivo de auxiliar na geração de renda.

Durante a capacitação, as participantes aprendem a confeccionar ovos de Páscoa, cascas marmorizadas utilizando chocolate branco e ao leite, aprendem a tingir o chocolate, a confeccionar ovos de colher e também recheios.

A professora, Camyla Acosta, trabalha com doces há cinco anos, e possui vasta experiência com o chocolate. De acordo com ela o curso é uma excelente oportunidade principalmente para mulheres buscam uma formação para auxiliar na renda familiar.

A prefeita, Gerolina Alves, ressalta a importância do oferecimento de cursos no município.

“Investir em pessoas é pensar no futuro! Esse é o nosso compromisso, uma capacitação pode mudar a realidade de uma família inteira e isso é o mais importante”, afirmou a prefeita.

A previsão é que uma nova turma tenha início no dia 27 de março com encerramento no dia 31 de março.

As inscrições podem ser realizadas na Rua Maria Teixeira da Silva, nº549, no Jardim Palmeiras. Para maiores informações é só entrar em contato pelo número 3239-1511.