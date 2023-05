ÁGUA CLARA: Prefeitura realiza reunião pública para lançamento da elaboração do Plano Municipal de Turismo

A Prefeitura Municipal realizou na última semana uma reunião pública para lançamento da elaboração do Plano Municipal de Turismo (PMT) de Água Clara.

O Plano Municipal de Turismo é um documento que estabelece diretrizes e estratégias para desenvolver o turismo em Água Clara. É muito importante sua realização porque pode ajudar a cidade a alcançar crescimento econômico, melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a satisfação de turistas que visitam a cidade.

Com um Plano Municipal de Turismo, e possível identificar atrações turísticas, definir públicos-alvo, criar roteiros e programas turísticos, estabelecer políticas para o setor, definir investimentos e fontes de financiamento, além de promover a cidade de forma mais eficiente.

Isso pode levar a benefícios para a economia local, como a geração de empregos, aumento da receita de impostos e aumento das vendas em estabelecimentos locais. Além disso, um plano de turismo bem-sucedido pode ajudar a melhorar a infraestrutura e os serviços da cidade, o que beneficia tanto os turistas quanto os residentes.

A estruturação desse Plano Municipal de Turismo é importante porque ajuda a cidade a aproveitar seu potencial turístico de forma planejada e organizada, trazendo benefícios econômicos e sociais para a cidade e seus habitantes.

Segundo a Secretária de Meio Ambiente e Turismo no Município, Letícia Rodrigues Feitosa “O processo de planejamento turístico, será construído de forma democrática e participativa e conduzido pela equipe gestora, formada por profissionais e especialistas na área do turismo, com representantes do poder público, entidades, instituições e iniciativa privada, comunidade local e demais envolvidos na atividade turística”.

A reunião foi promovida pela Prefeitura, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Secretaria de Cultura. A responsabilidade técnica é da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (FAPEC), além da participação de professores do curso de Turismo da UEMS.