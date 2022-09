A Prefeitura de Água Clara através da Secretaria de Cultura realizou na noite do último sábado (17) a retomada do tradicional concurso MISS Água Clara. O concurso contou com duas premiações, além da tradicional Miss Simpatia, foram eleitas misses nas seguintes categorias:

• Miss Teen Água Clara – de 13 a 17 anos

• Miss Água Clara – 18 a 28 anos

As vencedoras da noite receberam as tradicionais coroas, faixas e também uma premiação em dinheiro, o 1º lugar recebeu R$ 2.000, o 2º lugar recebeu R$ 1.000 e o 3º lugar um prêmio de R$ 500.

MISS TEEN

1° Caroline Alves

2° Ana Karolaine

3° Lorena Ribeiro

Miss Simpatia Yasmin da Silva

MISS ÁGUA CLARA 2022

1° Pâmela Félix

2° Andresiele Marques

3° Amanda Reis

Miss Simpatia Camili Vitória

A prefeita, Gerolina Alves, ressaltou a emoção de retomar os eventos culturais no município e a importância de investir na cultura.

“É maravilhoso ver esse espetáculo, ver nossa cidade retomando um concurso tão tradicional, investir em cultura é investir na população, nos jovens, nas crianças, e é isso que vemos em cada evento. Quero parabenizar todas as participantes, vocês deram um show para nossa população!”, afirmou a prefeita.

A população participou em peso do evento, além de integrantes do poder executivo municipal e do poder legislativo.