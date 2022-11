A Prefeitura de Água Clara em parceria com a FIEMS – SESI inaugurou na última semana o Projeto 60+ que tem o objetivo de levar a inclusão digital à melhor idade. O projeto prevê aulas de informática para os idosos, uma forma de prepará-los para o uso de tecnologias e novas formas de comunicação, além de trazê-los para era da internet.

A aula inaugural contou com o secretariado municipal e representantes do SESI de Três Lagoas e de Água Clara. O Projeto 60+ vai funcionar na Biblioteca Indústria do Conhecimento, localizada na Rua Harrison Corrêa, s/n°, no Centro.