ÁGUA CLARA: Semana do Meio Ambiente é comemorada com doação de 320 mudas de árvores nativas

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, realizou a Semana do Meio Ambiente com eventos entre os dias 05 e 13 deste mês. As ações foram realizadas para comemorar o dia do meio ambiente, celebrado em 5 de junho.

No dia 05, a ação foi desenvolvida em parceria com a BRACELL, ao todo foram doadas 320 mudas de árvores nativas à população.

Já no dia 06, em parceria com a associação Unidos pelo Rio Verde foram plantadas 50 mudas de árvores nas margens do Rio Verde.

No dia 07, a Secretaria de Meio Ambiente fez a instalação de dois PEV´s (ponto de entrega voluntária, um na escola Luciano Silvério e um na escola Márcia Fioratti.

Nos dias 12 e 13 a equipe da secretaria realizou gincanas educativas com crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O objetivo da iniciativa é ensinar as crianças sobre a destinação correta do lixo, sobre a conservação do meio ambiente e também sobre os projetos em andamento no município.