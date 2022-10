Nesta semana o Procon Municipal em parceria do Procon Estadual realizou ações voltada para os comerciantes e consumidores. O programa tem como objetivo certificar pequenas e médias empresas que comprovem boas práticas em relação aos consumidores e que tenham cumprido os requisitos essenciais para receber o aval do Procon Estadual como empresa apta a ser certificada. As exigências são basicamente as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

A palestra foi realizada na terça-feira (18), direcionada para empresários do município, mas aberta para população com o tema ‘Procon Legal, Comércio Legal’. Como incentivo, alunos do município também participaram do evento.

Já a Van do PROCON foi realizada na última quarta-feira (19), foram 21 atendimentos no município, a Van tratou de esclarecimentos e negociações de dívidas.

Estavam presentes nesta semana em Água Clara o Superintendente Procon Estadual, Rodrigo Vaz, a Gestora de ações sociais Procon Estadual, Gilsienny Munhoz, a Gerente de Projetos Procon Estadual, Norma Cristina Martins, a Assistente de Projetos Procon Estadual, Rosana Claudia da Silva, a Superintendente Procon Municipal, Lais Fernanda Rodrigues, e a Atendente do Procon, Rozilda Queiroz.