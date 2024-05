ÁGUA CLARA:Feira de Negócios empreende mulher reúne 45 empresas e traz desfile de moda

Em parceria com a Prefeitura de Água Clara, o evento foi realizado pelo Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora, ACEAC, Sicredi e MS Florestal a Feira de Negócios Empreende Mulher no dia 7 de maio.

Representantes de 45 empresas participaram da Feira de Negócios Empreende Mulher, em Água Clara, na região Costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Realizada pelo Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora, executado em conjunto com a Prefeitura Municipal, a iniciativa contou com a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Água Clara (ACEAC), Cooperativa Sicredi e MS Florestal, através do projeto Dona Della.

Para fomentar o empreendedorismo feminino na região e ampliar a geração de renda das mulheres, o evento possibilitou a exposição de produtos e trouxe um desfile de moda protagonizado por empresas locais. A prefeita , Gerolina Silva Alves, reforçou a importância de iniciativas como essa para trazer oportunidades de negócio para as mulheres e promover o crescimento da cidade.

“Estamos honrados em testemunhar o desenvolvimento da nossa querida Água Clara, quando participamos de eventos como este, uma Feira de Negócios com ênfase no empreendedorismo feminino, temos a certeza de que estamos investindo no presente e no futuro do município, somos uma Cidade Empreendedora”, ressaltou.

Segundo a analista-técnica do Sebrae/MS, Fabiana Queiroz, o evento foi de suma importância para trazer novas oportunidades de mercado. “A Feira Empreende Mulher foi um grande sucesso, proporcionando um ambiente inspirador e representando um verdadeiro avanço para as mulheres do município de Água Clara. Além de promover visibilidade e o empoderamento feminino, a feira também desempenhou um papel crucial na geração de valores e no estímulo ao comércio local”, avaliou Fabiana.

De acordo com a gerente de relações institucionais da empresa MS Florestal, Marisa Coutinho, a feira teve um impacto significativo para as participantes e destacou a importância da união das instituições para a consolidação do evento. “Nós da MS Florestal acreditamos que o sucesso da empresa passa pelo desenvolvimento da comunidade, que por sua vez não pode ocorrer sem o empreendedorismo. Essa parceria para trazer à cidade oportunidades de negócio, liderados por mulheres, é um dos caminhos que seguimos”, disse.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Água Clara (ACEAC), Luís Eduardo Resende, considerou o evento uma grande oportunidade para as empreendedoras mostrarem seus produtos e serviços. “É uma ação que vem para fomentar o comércio local aumentando a visibilidade das empresas locais participantes na cidade e região”, ressaltou.

Já a gerente exclusiva Donas do Negócio do Sicred, Távia Moreira, considerou a Feira uma celebração do empreendedorismo feminino no município. “Hoje recebi muitas mensagens positivas com o agradecimento de pessoas pedindo para participarem na próxima vez, além de depoimentos das lojistas do desfile que adoraram o evento. Eu só tenho a agradecer ao Sebrae e aos parceiros pelos resultados”, disse.

Visibilidade para empreendedoras locais

O evento trouxe ampla programação que destacou as empreendedoras de Água Clara, com a exposição de produtos e opções de serviços oferecidos por 28 mulheres em segmentos como alimentação, perfumaria, vestuário e demais variedades. Desse grupo, 16 participantes são atendidas pelo projeto Dona Della que visa a qualificação profissional e inclusão produtiva desse público, acompanhando empreendedoras na cidade desde março de 2023.

Outra ação da Feira de Negócios Empreende Mulher foi a promoção de um desfile de moda com a apresentação de looks disponibilizados pelas empresas locais com opções de roupas casuais e até fitness, com abrangência de público entre o infantil e o plus-size.