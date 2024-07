Águas Guariroba apresenta ações voltadas ao meio ambiente e à sociedade em Fórum de Economia Inteligente

Durante o Fórum MS Economia Inteligente, nesta quinta-feira (18), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o gerente de Meio Ambiente e Qualidade da Águas Guariroba, Fernando Garayo, palestrou sobre “Saneamento Inteligente: Do ESG à prática”.

O Fórum tem como objetivo mostrar os principais impactos ambientais, sociais, econômicos para Mato Grosso do Sul nos próximos anos. A participação da Águas Guariroba foi no sentido de demonstrar como as ações ESG estão ligadas ao seu direcionamento estratégico.

ESG é a sigla em inglês para “ambiental, social e governança”, um conjunto de princípios que mede o impacto que as ações de sustentabilidade geram nos resultados das empresas.

“A Águas Guariroba vem atuando muito forte no tripé ambiental do ESG, uma prova disso é a expansão que está ocorrendo das redes de esgoto na cidade. Do ano passado até o momento nós tivemos 400 quilômetros de rede construída em toda a cidade, isso leva mais saúde e qualidade de vida para a população e acaba despoluindo os nossos córregos”, explicou o gerente.

Outra ação mencionada foi a inciativa da AEGEA, holding da Águas Guariroba, em relação a metas financeiras vinculadas a diversidade. O objetivo é que até 2033 a AEGEA tenha 45% de mulheres em posição de liderança e 25% de lideranças negras. A Águas Guariroba já possui autoridade nessa questão, uma vez que 40% de toda a liderança já é de mulheres e 59% da liderança é de pessoas negras.

Por fim Fernando Garayo comentou sobre a forma que empresas trabalham os seus programas de ESG e os seus segmentos de operação.

“Não é incomum ver várias empresas com ações na área ambiental, social e de governança, mas que não necessariamente estão ligadas à sua área de atuação e aos seus objetivos estratégicos. Então nosso objetivo é mostrar como a Águas Guariroba conseguiu, ao longo dos anos, direcionar seus esforços ESG, mas mantendo um vínculo com sua identidade que é levar água de qualidade e coletar e tratar esgoto para a população”, conclui.