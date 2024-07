Águas Guariroba investe em limpeza de reservatórios com mergulhadores profissionais

Reforçando o objetivo de sempre entregar água de qualidade à população de Campo Grande, a Águas Guariroba realiza nesta semana a limpeza de quatro reservatórios e de um dos tanques da ETA (Estação de Tratamento de Água) Guariroba.

Campo Grande possui atualmente 107 reservatórios de água. Nessa semana as unidades dos bairros Taveirópolis, Novos Estados, Nova Lima e Pioneiros receberão essa manutenção periódica. Além de um tanque da ETA Guariroba.

O trabalho é todo realizado com uma empresa terceirizada de mergulhadores profissionais que aspira os tanques sem a necessidade de esvaziá-los.

“A escolha de uma empresa especializada em mergulho para limpeza tem o objetivo de ganhar tempo, comparado ao modo convencional, onde se esvazia o reservatório para esse trabalho. Além da eficiência do trabalho, que realiza a sucção do tanque, finalizando de uma forma mais rápida”, explica o coordenador de Operações da Águas Guariroba, Jeferson Cazuza.

Além disso, com esse trabalho feito por mergulhadores, a população não fica desabastecida em nenhum momento.

“Nosso trabalho é uma metodologia um pouco diferente do habitual. A maneira convencional em geral se esvazia o reservatório. No nosso método nós fazemos todo o trabalho com ele cheio. Isso mantém o abastecimento contínuo sem prejudicar o dia a dia da população. Nós interferimos o mínimo possível na rotina da cidade”, comenta o mergulhador Duarte da Cruz.

O profissional ainda ressaltou a frequência dessa atividade, reforçando o compromisso da concessionária em entregar a melhor água do país aos campo-grandenses.

“Campo Grande é uma das cidades que faz essa limpeza com maior periodicidade. Nós costumamos vir mais de uma vez por ano aqui realizar essa manutenção”, completou o mergulhador.