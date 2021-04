A Águas Guariroba deu início às obras de implantação da rede de coleta de esgoto nas regiões dos bairros da Vila Nasser, Nova Campo Grande e Rita Vieira em Campo Grande. A estimativa é de que as obras beneficiem mais de 22,7 mil pessoas com a implantação de mais de 73,8 mil metros em extensão de rede de esgoto. Equipes da concessionária já estão executando as obras que contemplam as principais ruas de cada região. O objetivo das obras é aumentar cada vez mais as ações de modernização e ampliação na rede de coleta de esgoto em Campo Grande, levando saneamento e qualidade em saúde para a população.

“Campo Grande é uma referência no saneamento e a Águas Guariroba busca cada vez mais entregar à população ações voltadas à qualidade de saúde. As obras de implantação representam os investimentos da concessionária voltados para a ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto em Campo Grande, garantindo o bem-estar e os serviços de saneamento básico em cada residência da região”, destaca Gabriel Martins Buim, diretor-executivo da Águas Guariroba.

Na região da Rita Vieira, as obras de ampliação beneficiarão mais de 12,7 mil pessoas com a implantação de 40 mil metros de extensão de rede de esgoto. Para Yara Alves de Freitas, presidente da Associação de Moradores do bairro Rita Vieira, a tão aguardada implantação da rede de esgoto na região amplia a qualidade de saúde e saneamento além da valorização dos novos imóveis no bairro.

“A chegada do esgoto em nosso bairro representa diretamente a melhoria em nossa região. É uma necessidade que vínhamos discutindo há cerca de 10 anos e hoje tornou-se uma realidade. Durante esse período, tivemos reuniões com a Aguas Guariroba e agora com chegada do esgoto, representa a saúde e também a valorização no setor imobiliário, já que o bairro conta com novos condomínios e casas na região”, afirma Yara.

Já na região da Vila Nasser, a estimativa é de que sejam beneficiadas mais de 1,7 mil pessoas com a implantação de mais de 7,8 mil metros de extensão de rede. Já nos bairros da região da Nova Campo Grande, a estimativa é de que mais de 8,4 mil pessoas sejam beneficiadas com a implantação de 26 mil metros de extensão de rede no bairro. Também integra o cronograma de obras, a implantação de 12 mil metros de rede de esgoto no região do Aero Rancho, beneficiando mais de 3 mil pessoas.

“Com o decorrer do tempo, a região da Nova Campo Grande foi se expandindo, ampliando o número de casas compartilhadas em um terreno. Esse crescimento nos fez pensar sobre a estrutura dos serviços de saneamento, em especial a coleta de esgoto. Estivemos em reuniões na sede da Águas Guariroba buscando uma solução para a ampliação da rede de esgoto no bairro. E com o anúncio das obras de implantação de rede, acendeu uma pontada de esperança nos moradores, já que com o asfalto virá junto a tão aguardada rede de esgoto”, ressalta Fabia Britez, moradora no bairro Nova Campo Grande e coordenadora do Movimento Solta a Voz Nova Campo Grande.

As obras de ampliação da rede de esgoto fazem parte de um cronograma de melhoria e modernização dos serviços de saneamento da Águas Guariroba em Campo Grande. Atualmente a Capital conta com a disponibilidade de rede de esgoto com o índice de mais de 80% de cobertura da cidade, sendo que 100% do que é coletado recebe tratamento adequado antes de voltar para o meio ambiente.