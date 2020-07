Em tempos de pandemia e com a prática do distanciamento social, ações em parceria com a população tiveram que ser adaptadas a novos formatos como forma de garantir a prevenção e a saúde de seus participantes. Pensando nessa condição, a Águas Guariroba iniciou o formato online para reuniões e projetos com lideranças de bairros e comunidades em Campo Grande. Seguindo o mesmo formato das reuniões presenciais, o objetivo é manter o contato constante com cada bairro e ampliar o canal de comunicação, abrindo espaço para o debate e conhecer as reivindicações de cada região nos atendimentos de água e esgoto. As reuniões estão acontecendo duas vezes por semana. Regiões como Prosa, Segredo, Imbirussu, Lagoa e Anhanduizinho já participaram das reuniões online realizadas pela concessionária.

Para o gerente de responsabilidade social da Águas Guariroba, Willian Carvalho, a adaptação das reuniões online foi a principal alternativa para manter os bairros informados e também um canal direto para debater e conhecer o que cada região está precisando. “Trazer as reuniões de uma forma online foi a alternativa para mantermos esse canal direto com os bairros, seguindo o que fazíamos nos encontros presenciais. Esta aproximação é importante para informar e conhecer a reivindicação de cada liderança, visando o melhor atendimento para a população”, destaca o gerente.

Líder e representante da Associação de Moradores do Residencial Ronaldo Tenuta, Carlos Alberto Romero destaca a importância das reuniões como um canal de comunicação direta e mostra a preocupação da concessionária com os moradores de cada região de Campo Grande. “Uma das principais ações de uma empresa é a comunicação, e isso é ainda uma força motriz quando ligada às lideranças comunitárias. Hoje, diante dessa pandemia, a comunicação e celeridades nas ações é resultado de atenção da concessionária aos líderes comunitários e cada vez mais o suporte tem trazido retornos e condições favoráveis aos moradores. A Águas Guariroba está de parabéns pelo trabalho e os mecanismos de comunicação utilizado para as reuniões mostra o cuidado da empresa com a população”, diz o líder. Para Jesus de Lima, presidente do Conselho de Moradores da Região Lagoa, a reunião on line foi uma alternativa positiva para a continuidade das ações conjuntas entre a concessionária e as lideranças comunitárias.

“Trazer as reuniões de forma online teve uma grande abrangência com os líderes e com resultados construtivos. A Águas Guariroba sempre teve próxima das lideranças comunitárias, com apoio e atendimento, sempre pelo setor social. A empresa está de parabéns pelo trabalho desde a equipe social até a equipe de campo. Temos a agradecer o trabalho da concessionaria pelas demandas atendidas e por dar continuidade aos encontros com as lideranças que agora devido a pandemia serão completamente online”, diz o presidente do conselho.