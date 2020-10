O placar de 3 a 2 diante do Goianésia (GO), foi surpreendente e deixa o Águia Negra em ritmo acelerado na disputa pela classificação à segunda fase do Brasileiro Séire D. Em jogo realizado no estádio Valdeir de Oliveira, na cidade de Goinésia, o time sul-mato-grossense foi melhor em campo e mereceu a vitória. Agora, a equipe passa a contar com 5 pontos, em três jogos, e ocupa a terceira colocação no Grupo A-5.

O Águia abriu o placar com o zagueiro Jonathan aos 13 minutos. Ele marcou de cabeça, ao aproveitar cruzamento na área. O time da casa, o Goianésia reagiu, e 4 minutos depois empatou com Franklin, que invadiu a área e finalizou com força, sem chances de defesa para o goleiro. Mas, um minuto depois, aos 18, o atacante Kareca mostrou presença de área e voltou a colocar o Águia Negra na frente do placar.

No final do primeiro tempo, o time do MS encontrou o terceiro gol novamente com Kareca, que recebeu cruzamento e, sem marcação, apenas completou para o gol. No início do segundo tempo, o Goianésia voltou com postura mais ofensiva e fez o segundo gol aos sete minutos com Márcio Luís.

Na sequência, aos oito minutos, o Águie Ngra teve a expulsão de Mutuca, que recebeu o segundo cartão amarelo. Mesmo com um homem a menos, o Águia Negra conseguiu segurar o resultado até o apito final.

O grupo A5 tem Goianésia e Operário (MT) dividem a liderança, com 6 pontos cada. O Águia Negra é o terceiro, com 5 pontos. Goiânia (GO), União (MT), Real Noroeste (ES) e Aparecidense (GO) têm 4 pontos. O Vitória (ES) não pontuou. Os quatro primeiros colocados se classificam para a segunda fase.

O Águia Negra volta a campo no sábado contra o Goiânia (GO), às 18h, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Já o Goianésia volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Aparecidense, às 18 horas, novamente no estádio Valdeir Oliveira, em Goianésia.