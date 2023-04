Ainda com efeitos do embargo da carne bovina, volume exportado de carne bovina atinge 22,5 mil toneladas na primeira semana de abril/23

Nesta Segunda-feira (10), a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) reportou que o volume exportado de carne bovina atingiu 22,5 mil toneladas em 4 dias úteis de Abril/23. No ano anterior, o volume total exportado no mês de março ficou em torno de 157,3 mil toneladas em 22 dias úteis.

A média diária exportada na primeira semana de abril ficou em 5,6 mil toneladas e teve uma queda de 31,8%, frente ao observado no mês de abril do ano anterior, que ficou em 8,2 mil toneladas. Já no comparativo semanal, a média diária teve um avanço de 3,70%, frente à semana anterior, que estava em 5,4 mil toneladas.

O desempenho das exportações de carne bovina está refletindo a ausência de compras devido ao caso da vaca louca atípica. “Apesar da retirada do embargo da China, e hoje da Rússia, as informações do governo têm um atraso no processamento dos dados de 40 a 50 dias úteis”, destacou o analista de mercado da Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias.

De acordo com o levantamento da Datagro, a expectativa é de que os resultados (atrasados) de abril mostrem uma queda considerável nas próximas semanas, mas que venham robustos ao final do mês e principalmente a partir de maio, com perspectivas de preços um pouco mais elevados que os observados nos primeiros meses de 2023.

“O aumento no comparativo anual no volume médio diário das primeiras duas semanas de março já representa um indício relevante de que o apetite de compras da China está aquecido neste início de ano, mais uma sinalização positivista para a retomada dos embarques ao gigante asiático e para as exportações brasileiras de todo o ano”, reforçou.

O preço médio do produto na primeira semana de abril ficou de US$ 4.546 mil por tonelada, na qual teve uma queda de 26,8% frente aos dados divulgados em abril de 2022, em que os preços médios registraram o valor médio de US$ 6,208 mil por tonelada.

O valor negociado para o produto na primeira semana de abril ficou em US $ 102,683 milhões, tendo em vista que o preço comercializado durante o mês de abril do ano anterior foi de US$ 977,022 milhões. A média diária ficou em US $ 25,683 milhões e registrou uma queda de 50,10%, frente ao observado no mês de abril do ano passado, que ficou em US$ 51,442 milhões.