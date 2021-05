Faltando poucos dias para o encerramento oficial da campanha “Mobilização Solidária”, que tem como propósito arrecadar alimentos e agasalhos para ajudar famílias campo-grandenses em situação de vulnerabilidade, a Central de Atendimento do Cidadão (CAC) recebeu, nesta quarta-feira (12), a doação de aproximadamente 400 quilos de alimentos destinados ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), feita pela Empresa Rotele, que sensibilizada com a campanha angariou os donativos junto aos seus colaboradores.

A Mobilização Solidária conta também com o apoio das Instituições Selecon, Sicoob, Rede de supermercados Comper e do Fort Atacadista.

E, para quem participar doando 2 agasalhos em bom estado de conservação ou a cada 5 quilos de alimentos não perecíveis, receberá um cupom para participar do sorteio dos seguintes prêmios: 1 notebook, 1 vale compras no valor de R$2.500 e 1 vale compras no valor de R$ 1.000.

O sorteio ocorrerá no dia 27 de maio de 2021, no Paço Municipal, durante a cerimônia de entrega dos donativos arrecadados ao FAC.

Pontos de coleta: Comper, Hiper Comper, Fort Atacadista, Agetran, Sisep, IMPCG, FAC, CGM, SAS, Sedesc, Sesdes, Funesp, Agetec, Vacinação Drive-Tru Ayrton Senna, Vacinação Ginásio Guanandizão, Sefin, Secomp, Funsat, SICCOB, Vacinação Albano Franco, Recepção da Seges, Recepção do Paço Municipal, CAC, Segov, Semu, Subjuv, Subea, Procon, Semed, Damha 3, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Lions Club Campo Grande Centenário, Lions Club Campo Grande Sul, Lions Club Campo Grande Norte.