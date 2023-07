AJUDEM: Pais pedem ajuda para manter tratamento do pequeno Théo

Théo é um bebê de quase 11 meses e apresentou os primeiros sinais da Síndrome Hemofagocitica, uma doença rara no sangue e potencialmente fatal com seis meses. Até o diagnóstico completo foram dias de lutas. O Théo passou por vários médicos até um Hematologista confirmar a doença.

A princípio o tratamento com quimioterapia e corticoide seriam suficientes, mas infelizmente o pequeno Theo não respondeu ao tratamento. Por ter a imunidade baixa foi vítima de várias infecções. Passou por duas internações no CTI.

A chance de cura é o Transplante de Medula Óssea, a princípio os pais seriam o doador pois tem 50% de compatibilidade. O banco de doadores ainda procura algum doador 100% compatível.

Em breve estarão com o Théo em tratamento no Hospital GRAAC em São Paulo. Em razão dessa mudança os custos são altos. Diante disso os pais do Théo pedem a todos que se sensibilizarem e que possam ajudar no tratamento.

CLIQUE E AJUDE O PEQUENO THÉO JORDI