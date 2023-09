Alan Guedes tem dificuldade para atrair grandes partidos e terá vida difícil na reeleição

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), está encontrando dificuldade para atrair aliados na luta pela reeleição. A máquina nas mãos não está facilitando o caminho do prefeito, que pode enfrentar grandes partidos na eleição do próximo ano.

O PSDB é um dos partidos que já anunciou oposição a atual gestão e tenta unir lideranças para conseguir vencer Alan em Dourados. Deputados do partido chegaram a convidar Marçal Filho (PP) e Barbosinha (PSB) para reforçarem o time, mas ainda têm dificuldade para definir candidato e, mais que isso, se manter unido neste nome.

Alan esperava apoio do PSDB e do governador Eduardo Riedel (PSDB), após aliança na eleição do ano passado, mas o diretório tucano não abre mão de candidato próprio. Eles querem reverter as sucessivas derrotas do governo tucano em Dourados, após derrotas de Geraldo Resende e Barbosinha.

O MDB também deve dificultar a vida do atual prefeito. O partido já definiu, em reunião do diretório, que disputará a eleição. “Em reunião do diretório municipal do MDB, está posto que é fundamental o partido lançar candidato a prefeito de Dourados, porque time que não joga não tem torcida. O candidato vai ser definido no momento das convenções”, explicou o deputado estadual Renato Câmara (MDB).

O Partido Liberal (PL), comandado por Marcos Pollon (PL) em Mato Grosso do Sul, também caminha para candidatura própria em Dourados. Alan chegou a nomear ex-vereador do partido em secretaria e se aproximou de deputados do partido, mas não conseguiu fechar aliança.

A esperança de Alan, em relação ao PL, está na falta de candidatos. O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) desistiu da disputa e tenta encontrar um nome. Ele chegou a convidar Marçal Filho, que deve optar pela filiação no PSDB.

Quem também pretende dificultar a vida do atual prefeito é o Partido dos Trabalhadores (PT), que terá como como candidato no Município o professor Tiago Botelho, atual Superintendente de Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul.

