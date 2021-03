Foi entregue nesta segunda-feira aos moradores da Aldeia Lagoa Rica – Panambi, no município de Douradina, implementos agrícolas adquiridos através do recurso da emenda parlamentar do deputado estadual Lidio Lopes (Patriota). A comunidade indígena recebeu uma grade niveladora com controle remoto e uma carreta agrícola de metal com capacidade para 6 toneladas que vai facilitar o preparo do solo e possibilitar a ampliação das lavouras, revertendo em mais renda e melhores condições de vida.

Os moradores da Aldeia Lagoa Rica – Panambi enfrentam muita dificuldade para cultivar a terra sem os equipamentos adequados, explicou o prefeito. “Falta implementos agrícolas para preparar o solo no momento adequado ao plantio e também para transportar os produtos da safra”, destaca o prefeito Jean Fogaça. “Hoje tenho a alegria de estar cumprindo mais este compromisso feito com os moradores dessa aldeia e posso garantir que mais benefícios serão entregues nos próximos anos, conforme a necessidade dos moradores”, disse Lídio.

Mesmo com todos os contratempos, atualmente a aldeia consegue colher 14 toneladas de mandioca; 700 quilos de feijão; 3.5 toneladas de milho; 4 toneladas de arroz, entre outros produtos com volumes menores. A expectativa com os novos equipamentos é que haja um aumento de 50% na produção agrícola.

O prefeito Jean mostrou-se muito satisfeito e tornou público a sua felicidade em estar recebendo essas aquisições e elogiou o empenho do deputado que sempre está trabalhando em favor do município. Jean salientou que estes equipamentos era um anseio da comunidade, essas ferramentas são de extrema importância e trarão muitos benefícios à comunidade.