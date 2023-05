Aldo Rebelo prevê Mato Grosso industrializado

“Em cinco anos, seis anos Mato Grosso será o maior parque industrial do Brasil”. A previsão de Aldo Rebelo (PDT), que desembarcou em Cuiabá no domingo (28) para prosseguir proferindo palestras em polos do agronegócio no Circuito Aprosoja, promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja). Rebelo fala nesta segunda-feira, 29, em Campos de Júlio (565 km a Oeste de Cuiabá). Seu público será formado por produtores rurais do município que tem a melhor renda per capita mato-grossense.

Mesmo destacando a força industrial de São Minas Gerais e outros estados, Rebelo avalia que a expansão da indústria de alimentos superará a produção dos grandes parques industriais fora do Centro-Oeste. “É uma questão de política de segurança alimentar mundial. Com fome não se brinca”, resume.

Sem detalhes, mas falando com propriedade sobre a expansão do parque agroindustrial mato-grossense, Rebelo citou que em breve Mato Grosso deixará de ser mero exportador de matéria-prima para ocupar o lugar de abastecedor do mercado nacional com produtos industrializados e carnes. O surgimento de indústrias de alimentos, óleo de soja, biodiesel, fiação, etanol de cana e milho, frigoríficas e outras, em Primavera do Leste, Sorriso, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sinop, Tangará da Serra, Campo Verde, Juara e outros municípios sinaliza para essa previsão. “Paralelamente a isso, a economia agrícola também deverá ocupar importante nicho no mercado internacional onde já se faz presente com a soja, milho e outras commodities”, observa Rabelo.

Para Rebelo é possível conciliar a macroprodução com a preservação ambiental e sua fala é baseada, dentre outras referências, na sua condição de relator do Código Florestal, quando deputado federal pelo PCdoB paulista.

Além das palestras no Circuito Aprosoja, recentemente Rebelo proferiu palestra no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, em Cuiabá, para membros da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat).

José Aldo Rebelo Figueiredo, o Aldo Rebelo (PDT), tem 67 anos, é alagoano e foi um dos principais líderes do PCdoB no país nas décadas de 1990 a 2010. É jornalista e escritor. Exerceu mandato de vereador pela Capital paulista e cinco vezes consecutivas foi deputado federal por São Paulo, tendo presidido a Câmara. Nos governos de Lula e Dilma, de 2003 até a cassação da ex-presidente, foi ministro da Defesa; de Ciência, Tecnologia e Inovação; do Esporte; e chefe da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais; e chefiou a Casa Civil do Governo de São Paulo.

CAMPOS DE JÚLIO – Município com 7.500 habitantes no Chapadão do Parecis, na região Oeste, Campos de Júlio é um dos maiores produtores de soja, milho e algodão de Mato Grosso. Sua qualidade de vida pode ser atestada pela renda per capita de R$ 270.716,88 que supera a mato-grossense de R$ 50.668,19. A rodovia BR-364 cruza sua área urbana.

Campos de Júlio pertenceu à Vila Bela da Santíssima Trindade e mais tarde a Comodoro. Seu nome reverencia o deputado estadual Júlio Campos (UB), que era governador quando da elevação da então vila Cooflasul – sigla da Cooperativa Agrofloresta Sulina Ltda., que colonizou o lugar – a distrito de Vila Bela.