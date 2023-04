Alef Manga faz três, mas Coritiba fica no empate com Sport pela Copa do Brasil

Em um grande jogo no Couto Pereira, em Curitiba (PR), Coritiba e Sport ficaram no empate por 3 a 3, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Alef Manga brilhou, marcou três gols e até tentou garantir a vantagem para o Coxa, mas os visitantes buscaram o empate com dois gols de Vagner Love e um de Luciano Juba.

Com o resultado, nenhuma das equipes abre vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição. Assim, quem vencer o confronto da volta avança de fase. Caso a igualdade no placar agregado se mantenha, a decisão irá para os pênaltis.

O Coxa Branca busca o primeiro título da competição de sua história — foi vice em 2011 e 2012, para Vasco e Palmeiras, respectivamente. Já o Leão da Ilha, campeão em 2008 em cima do Corinthians, tenta o bicampeonato do torneio.

Os clubes voltam a se enfrentar na quarta-feira (26), às 19 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Antes disso, entretanto, o Coritiba tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro, contra Flamengo e Fortaleza, enquanto o Sport faz as finais do Campeonato Pernambucano, diante do Retrô, e visita o Ceará, pela decisão da Copa do Nordeste.

O jogo entre Coritiba e Sport

Vivendo grande momento na temporada, o Sport não se intimidou diante da torcida alviverde que lotou o Couto Pereira e foi ao ataque. Com isso, conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo. Luciano Juba recebeu lançamento de Jorginho na meia esquerda e, de primeira, encontrou Vagner Love dentro da área. O veterano centroavante dominou e tocou na saída de Gabriel para fazer o primeiro da partida.

A resposta do Coritiba veio sete minutos depois. Pottker lançou Bruno Gomes pela esquerda. O volante colocou de cabeça na área, mas a zaga rubro-negra tirou. No entanto, a sobra ficou para Alef Manga, livre na meia-lua, acertar uma bomba de primeira no ângulo de Renan e deixar tudo tudo igual.

QUE GOLAÇO DO MANGA LOVE! 🥭💚 Alef Manga pega de primeira e empata a partida! #VamosCoxa 📸 Rafael Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/OlotIev60r — Coritiba (@Coritiba) April 12, 2023

Aos 25, Rodrigo Pinho fez longo lançamento para Alef Manga na ponta direita. O camisa 11, então, trouxe para o meio, invadiu a área, deixou o marcador no chão e bateu no canto direito do gol para anotar o segundo dele na partida e colocar o Coxa Branca em vantagem no marcador.

Mais três gols na segunda etapa

Na volta do intervalo, o Sport precisou de cinco minutos para igualar a partida novamente. Edinho recebeu passe pela direita, ganhou da marcação e cruzou na área para Luciano Juba. O camisa 46, quase sem querer, apenas empurrou para o fundo do gol.

Nove minutos mais tarde, Gabriel cobrou escanteio, Sabino cabeceou, mas acertou a trave. No rebote, Vagner Love, praticamente em cima da linha, marcou o terceiro do Leão da ilha e virou o jogo outra vez. Este foi o segundo tento dele no confronto.

Após o revés, o Coritiba se atirou ao campo ofensivo na busca do empate. Assim, aos 30 da etapa complementar, Kuscevic recebeu cruzamento e cabeceou, mas a bola bateu no braço de Rafael Thyere. Com o auxílio do VAR, o árbitro então assinalou a penalidade máxima. Alef Manga foi para a cobrança, deslocou Renan e anotou o hat-trick para empatar a partida novamente.

Por fim, aos 40, o Coxa Branca até conseguiu balançar a rede pela quarta vez e tomar a frente do placar pela segunda vez. Robson aproveitou a sobra dentro da área e não desperdiçou. Entretanto, Júnior Urso, que participou diretamente da jogada, estava em posição irregular e o impedimento foi marcado.