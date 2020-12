Os empresários Jamil Name e Jamil Name filho continuam presos no presídio Federal de Mossoró (RN), acusados de liderar organização criminosa no Mato Grosso do Sul, conforme investigação da Operação Omertá, mas a defesa tenta de todas as formas, livrar ou atenuar as acusações e ações sobre os dois. E nesta terça-feira (15), a justiça deu negativa a tentativa da defesa de trancar três ações relacionadas a primeira fase da Operação Omertà, acionando até mesmo o STJ.

As ações são referentes ao caso do arsenal apreendido em uma casa no bairro Monte Líbano, e que determinou a prisão do guarda municipal Marcelo Rios e no início das investigações que desmantelaram a organização. O outro processo que houve tentativa de suspensão, por meio de habeas corpus, trata da criação da organização, que tinha modo de operação semelhante ao de milícias, e tinha envolvimento com atividades criminosas como jogos de azar, sendo um deles o jogo do Bicho, operado por Name há decadas em Campo Grande.

Todas as ações tramitam na 1ª Vara Criminal, sob tutela do Juiz Roberto Ferreira Filho, e a tentativa de suspensão dos processos aconteceu em instância superior, no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Mas para que o recurso fosse analisado, foi necessário que os advogados de Name apelassem ao STJ. O caso parou nas mãos do juiz Waldir Marques, da 2ª Câmara Criminal do TJMS, que apesar dos argumentos, negou provimento ao pedido, feito em caráter liminar. O habeas corpus sobre o caso segue em andamento no STJ.

A base da defesa de Jamil Name foi artigo da lei 9.296, de 1996, relacionadas a escutas telefônicas feitas pelo Gaeco, no início da Omertá. Segundo os advogados, essas interceptações não cumpriram os requisitos legais para serem realizadas e, por isso, não poderiam ser consideradas em meio aos processos, que deveriam ser suspensos até julgamento do mérito do habeas corpus.

Por outro lado, o Magistrado Waldir Marques, para negar o provimento à liminar frisa não haver elementos para aceitação de tal, pois não há o alegado constrangimento apontado pelos advogados e que as questões levantadas serão examinadas no julgamento definitivo.