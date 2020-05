O Governo do Estado tem mantido o investimento em obras essenciais, já programadas, para não comprometer o planejamento da área de infraestrutura, em todo o MS. Na última quarta-feira (27/5), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, firmou um convênio com a Prefeitura de Cassilândia para o repasse de aproximadamente R$ 3 milhões (R$ 3.058.679,00) destinados à restauração funcional (recapeamento) de importantes ruas do município.

“Quem vive o dia a dia da gestão sabe como administrar é complexo, ainda mais nessa época de crise. Saber ouvir, debater e ponderar exige paciência e perseverança para que os problemas sejam superados. Como priorizamos uma gestão municipalista, trabalhamos em conjunto com os municípios. Assim, somos mais eficientes e promovemos o crescimento e melhorias que trarão benefícios à população”, destacou Riedel.

Para o prefeito de Cassilândia, Jair Boni, o Governo do Estado está mudando o jeito de fazer as coisas, imprimindo uma nova dinâmica na execução de obras e nos compromissos firmados com os municípios.

“Mesmo nessa época de crise, o governo se mostrou participativo, com olhar municipalista, que permite aos municípios discutir demandas, ouvir, planejar e possibilitar que todas as regiões do Estado recebam os investimentos”, enalteceu Boni, no ato de assinatura.

O pedido de apoio para execução da obra foi realizado durante a agenda do “Programa Governo Presente”, realizada em Três Lagoas, em setembro do ano passado. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja e sua equipe de secretários ouviram as demandas prioritárias dos 13 municípios da região do Bolsão.

O convênio prevê o recapeamento das ruas Teotônio da Costa, Pedro de Almeida, Sebastião Leal, Joaquim de Souza, Amin José, João Gonçalves, Francisco Sandoval e Antônio Pedrosa. A novidade animou os moradores da região: “Sou morador de Cassilândia há 10 anos e tenho percebido a transformação da cidade. Essas obras vão valorizar os imóveis, melhorar o acesso à área central e modernizar nossa região”, comemorou o comerciante Marcelo Silveira.

A agenda também contou com a presença do secretário especial de Articulação Política, Sérgio de Paula.

Investimentos em Saúde

Além do investimento em Infraestrutura, o governo estadual tem monitorado e apoiado todos os municípios em ações de combate ao novo coronavírus. Cassilândia conta com repasses mensais do governo para a Santa Casa e recebeu em abril R$ 170 mil, de emendas parlamentares (fundo a fundo), para ações de combate a Covid-19.

O município também recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mais de dois mil produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como álcool, luvas, aventais, máscaras e toucas, como apoio aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

Vigilância Sanitária

A cidade também sedia uma das 17 Barreiras Sanitárias do Estado, a Base de Fiscalização Móvel Aporé, que já abordou mais de 23 mil pessoas desde o início das operações (em 1º de abril). Em todo o Estado a média diária de abordagens totaliza 18 mil pessoas.