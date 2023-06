Além de corrida, Maratona de Campo Grande oferece programação cultural neste fim de semana

Começa nesta sexta-feira (30) a programação cultural da 2ª edição da Maratona de Campo Grande que oferece, gratuitamente, atividades para todas as pessoas que prestigiam o evento.

“Esse ano estamos inovando na programação cultural e vamos concentrar as atrações na Cidade da Maratona. A entrada é gratuita e estão todos convidados para sentir essa energia do esporte e da cultura”, convida a organizadora do evento, Kassilene Cardadeiro.

Confira a programação

Sexta-feira (30)

A Cidade da Maratona estará aberta das 14h às 22h.

14H às 16h: DJ DS

19h às 21h: cantor Guga Borba

Sábado (1º)

O funcionamento será das 8h às 18h

17h30min às 19h – Banda Muchileiros

Domingo (02) – Dia da Corrida

5h às 7h: Aquecimento com o DJ DS

7h às 9h: Grupo Sampri

10h às 12h: Banda V12

A 2ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada neste fim de semana, dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, com programação aberta ao público na Cidade da Maratona (Cidade do Natal), nos altos da Avenida Afonso Pena.

Todos os shows, talk shows e a feira de artigos esportivos são abertos gratuitos e abertos ao público.