Ao visitar às obras de pavimentação do primeiro trecho da BR-419, entre Rio Verde e Rio Negro, o governador Reinaldo Azambuja, ao lado do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou os investimentos do governo federal em novos eixos rodoviários. O secretário de infraestrutura Eduardo Riedel ressaltou que a BR-419, além de interligar as regiões Norte e Sudoeste, também se integra ao bloco rodoviário que o Estado está implantando no Pantanal e rompendo o seu isolamento.

A obra executada pelo governo federal reduzirá em 100 km a distância da região Norte com o eixo rodoviário que integra a Rota Bioceânica observou Jaime Verruck, titular da Semagro. Durante a visita, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas enfatizou o alinhamento do governo federal com o governador Reinaldo Azambuja, na articulação dos projetos estruturantes para o Estado, e garantiu os recursos (R$ 60 milhões) para execução do segundo trecho da pavimentação da rodovia.