Além de garantir soberania no território, treinamento prepara militares para missões humanitárias

O maior treinamento de guerra irregular da América Latina, o Exercício Conjunto Tápio (Excon Tápio), realizado em Campo Grande, reúne Marinha, Exército, Força Aérea e demais unidades com o intuito de fortalecer a doutrina conjunta que integra as forças armadas. Uma das ações prioritárias é o preparo para a realização de operações demandadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), como explica o comandante da base e do exercício, brigadeiro Breviglieri.

“Essa doutrina é revertida em missões operacionais dentro da Força, em Missões de Paz e de resgate que nós temos. Todas essas capacidades treinadas aqui no exercício são empregadas também em situações reais, que nós temos durante o nosso dia a dia. Além dessas questões, nós estamos preparados, por exemplo, para uma participação numa missão da ONU, se um dia for desejado que a gente engaje em uma missão como essa”.

Dentre as operações de destaque já realizadas pelos militares, estão resgates e atendimentos à Terra Yanomami, e transporte de pacientes da Covid-19 e da Boate Kiss, além de proteção do espaço aéreo brasileiro.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), as equipes vão atuar em missões que abrangem reconhecimento aeroespacial, infiltração aérea, busca e salvamento em combate, apoio aéreo aproximado, lançamento de paraquedistas e cargas, e evacuação aeromédica.

Campo Grande foi escolhida para receber o Excon Tápio, que acontece até o dia 1º de setembro, por oferecer todas as condições necessárias para a realização do treinamento.

“É uma cidade que tem meios pra acomodar todos os participantes, o terreno é propício, o clima é favorável, então é uma localidade, que reúne os melhores meios para que a gente faça esse tipo de exercício”, explicou Breviglieri.

Para esta edição, o exercício conta com a Guarda Área Nacional de Nova Iorque (New York Air National Guard – Nyang, na sigla em inglês), cerca de 700 militares estadunidenses, e militares brasileiros do Rio de Janeiro, Manaus, Natal, Boa Vista, Porto Velho, Brasília, Santa Maria e de Campo Grande.

“Nós temos ainda um oficial da Força Aérea Alemã, que se interessou e veio acompanhar nosso exercício”, acrescentou Breviglieri.

Ao todo, são 13 esquadrões, 26 unidades operacionais, 16 organizações militares inter-relacionadas e mais de 25 aeronaves, incluindo os caças brasileiros A-29 Super Tucano e A1-M.

A aeronave Embraer EMB-314 Super Tucano, fabricada no Brasil, já foi vendida para mais de 16 forças aéreas, e é um sucesso da aviação brasileira em todo o mundo. O avião é um dos modelos utilizados no treinamento.

O Super Tucano está presente tanto na formação do piloto de caça quanto nas operações, como explica o Tenente Coronel Ramalho, do 1/3 GAV de Boa Vista, que opera a aeronave.

“Basicamente ele é empregado nessa dicotomia entre operações e treinamento de piloto de formação. Aqui no exercício Tápio, o emprego dessa aeronave é feito tanto para escolta quanto para apoio aproximado de treinamento e emprego no exercício”, comentou.

No dia a dia, a aeronave é utilizada para garantir a soberania do espaço aéreo nacional, monitorando aviões que entrem no espaço aéreo brasileiro sem autorização, seguindo um protocolo de abordagem que pode resultar até mesmo em interceptação.

“Caso uma aeronave ingresse no nosso espaço aéreo sem se identificar, não cumprindo as regras estabelecidas no tráfego aéreo internacional, uma aeronave de defesa aérea do Brasil é comandada para verificar a situação dessa aeronave, averiguar as informações, e depois fazer as demais medidas de policiamento de espaço aéreo”, finalizou Ramalho.

Aeronaves

Além da Embraer EMB-314 Super Tucano, durante o treinamento são utilizados caças A1-M, vetores E-99 e R-99, além de helicópteros norte-americanos H-60 Black Hawk e H-36 Caracal.

Além dessas, conforme repassado pelo consulado norte-americano, os EUA trazem cinco aeronaves para a ação no Brasil: um cargueiro HC-130J, dois helicópteros HH-60 e dois cargueiros C-17.

Entre as missões dessas aeronaves estão:

Reconhecimento aeroespacial

Infiltração aérea

Busca e salvamento em combate

Apoio aéreo aproximado

Lançamento de paraquedistas e cargas

Óculos de visão noturno

Evacuação aerodinâmica

