“Alemão” é preso acusado de arrombar veículos para furtar objetos na Capital

Um homem de 35 anos vulgo “Alemão” foi preso após arrombar mais de 40 veículos para furtar objetos em Campo Grande. Ele praticava os furtos a bordo de GM TRACKER branco.

“Alemão” foi preso em sua casa de alto padrão na Av. Aeroporto, Vila Palmira. Na residência havia forte aporte de câmeras de segurança, cercas elétricas e travas do tipo tetra nos portões.

Em posse do suspeito foram aprendidas 01 pistola da marca LUGER, modelo M90, calibre 9mm e 03 carregadores de pistola da marca GLOCK, todos de calibre 9mm. Dois Drones avaliados em mais de R$ 30 mil, furtados no dia 24/03/2023, do interior de um veículo no Bairro Chácara Cachoeira, também foram recuperados durante a operação policial.

Além disso, foram apreendidos: uma caminhonete L200 e um VW Space Fox com suspeitas de adulteração e vários outros objetos sem origem comprovada.

O criminoso já possui condenação por tráfico de drogas, contrabando de cigarros, furto qualificado, posse de armas de fogo e outros.

Ele foi preso em caráter preventivo, conforme mandado expedido pela 1º Vara Criminal da Capital e em flagrante delito, pela posse ilícita das armas de fogo.