ALEMS aprova noções de robótica em escolas de MS

Após ser aprovado, por unanimidade, pelos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 125/2023, apresentado pelo deputado Jamilson Name (PSDB), prevê a inclusão do ensino de noções de robótica, como conteúdo transversal no currículo das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul; foi aprovado hoje, em primeira discussão, na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa.

“Com a inclusão da robótica, no currículo das escolas da rede pública estadual, as crianças, jovens e adolescentes serão incentivados a utilizar materiais de sucata ou kits de montagem, que irão estimular a criatividade dos alunos, e a aplicação prática das matérias aprendidas em sala de aula: trata-se de uma atividade lúdica e desafiadora, que envolve motivação, colaboração, construção e reconstrução, integrando diversas áreas de conhecimento e utilizando conceitos de outras disciplina, e a extensão motora, sensorial e perceptiva do aluno”, frisou Jamilson.

Além disso, a utilização de sucata e aproveitamento de material reciclado para a aplicação da robótica no cotidiano dos alunos, trará benefícios a toda sociedade em médio e longo prazo.

A matéria retorna ao plenário no segundo semestre, após o recesso parlamentar, visto que a sessão de hoje pontuou o encerramento do semestre legislativo.