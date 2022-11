O Dia da Educação Superior será celebrado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na próxima segunda-feira (21), a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Proposta pelo presidente Paulo Corrêa (PSDB), a sessão solene será marcada pela entrega da Medalha Darcy Ribeiro e da Comenda Pedro Pedrossian. O evento conta com a participação do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS).

A Medalha Darcy Ribeiro e a Comenda Pedro Pedrossian serão concedidas a personalidades de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes, em atividade ou não, que tenham prestado relevantes serviços para o engrandecimento do ensino, pesquisa ou extensão nas instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul. A Resolução 19/2008 (publicada na página 2 do Diário Oficial do Poder Legislativo) instituiu as honrarias.

“A educação tem um potencial transformador na vida das pessoas e é essencial para a formação cidadã. Através dela, desenvolvemos habilidades, combatemos desigualdades e ampliamos nossa capacidade de responder aos desafios do mundo. E aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul não medimos esforços para assegurar este que é um direito de todos e dever do Estado e das famílias”, reforçou Paulo Corrêa.

Na ocasião, também ocorrerá a posse dos novos integrantes do Crie-MS. O reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Laércio Alves de Carvalho, e o reitor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Jones Dari Goettert, irão assumir a presidência e a vice-presidência, respectivamente.

O Crie-MS reúne todas as universidades públicas e privadas sediadas no Estado, atuando como a principal voz da educação superior no Mato Grosso do Sul. A sessão solene será transmitida ao vivo pelos meios de comunicação da Casa de Leis – canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).