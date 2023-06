ALEMS celebra Semana do Meio Ambiente com plantio de mudas de guavira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por iniciativa do deputado Renato Câmara (MDB), fez a entrega e plantio de mudas de guavira na manhã desta segunda-feira (5), em comemoração à Semana Estadual do Meio Ambiente, instituída pela Lei 4.041 de 2011 .

“A distribuição das plantas é uma ação de conscientização sobre a necessidade de preservação e o cuidado que devemos ter com o meio ambiente. Escolhemos a guavira, pois faz parte da memória afetiva do sul-mato-grossense”, destacou Câmara, que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e autor da Lei 5.082 de 2017, que declarou a guavira como fruto símbolo do Estado.

Os deputados Pedro Kemp (PT), Mara Caseiro (PSDB) e Junior Mochi (MDB) participaram do plantio na área verde da Assembleia Legislativa. “É um momento de reflexão de como estamos cuidando da casa comum, o meio ambiente. A preservação e o desenvolvimento sustentável devem estar em todos os projetos e políticas públicas, para garantir que as futuras gerações também possam ter o direito de usufruir da maior riqueza que temos. Ainda devemos lutar pela preservação das populações tradicionais, povos ribeirinhos e comunidade indígena, que são os guardiões da floresta”, afirmou Kemp.

Em Dourados, também estão sendo realizadas entregas de mudas de tamarindo, ameixa, pitanga, araraquara, manga e ipê amarelo. A ação ocorre entre as avenidas Presidente Vargas e Marcelino Pires. As plantas foram doadas pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Diminuição das emissões de poluentes

A proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável são pautas presentes na ALEMS. Na gestão do atual presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), a defesa do uso de fontes de energia com menor grau de agressão ao ecossistema, sendo uma delas, o Gás Natural, ganhou força.

Gerson Claro tem dialogado com o Governo do Estado a implantação de tecnologias veiculares e de equipamentos que privilegiem o meio ambiente e impactem a vida financeira dos cidadãos. E, recentemente, foi lançado o Programa Estadual de Incentivo à Conversão de Veículos, com motores a álcool e gasolina para utilização do Gás Natural Veicular (GNV) – leia aqui .

“A isenção de impostos e o incentivo à conversão demonstram que não são apenas intenção do governo e sim, de fato, uma decisão política para que se utilizem veículos com menos poluentes nas cidades sul-mato-grossenses”, destacou.

O diálogo com o Executivo continua. Gerson está fazendo gestão para que o Estado, nos subsídios e incentivos concedidos aos municípios para transporte urbano, tenha como contrapartida a implementação de frotas movidas a gás natural. Veja aqui a íntegra do documento.

“O ônibus movido a gás natural permite uma redução significativa de poluentes na atmosfera. Em relação ao diesel, o veículo a gás pode emitir até 20% menos CO2 [dióxido de carbono]. Os benefícios também estão ligados diretamente à saúde da população. A diminuição de óxidos de nitrogênio é de quase 90% e a de material particulado chega a 85%. Os efeitos são de curto prazo, com um menor índice de doenças cardiovasculares e de perda de produtividade causada por esses poluentes”, explicou o presidente.

Conforme o deputado, a proposta também irá reduzir o custo operacional das frotas municipais de ônibus, uma vez que o diesel é um combustível mais caro. “É importante lembrar ainda que o gasoduto atravessa o Estado, permitindo o acesso ao gás natural de qualidade, em abundância e de baixo valor, de modo que o insumo com menor potencial poluente se revela acessível e atrativo para redução de custos aliada à redução da emissão de poluentes. A população se beneficia com a redução de passagens e utiliza da tecnologia para obter resultado da sustentabilidade”.

ALEMS Sustentável

A ALEMS tem uma página multimídia, que reúne as ações parlamentares e diversos materiais relacionados ao meio ambiente – acesse clicando aqui . Organizada pela Comunicação Institucional da Casa de Leis, a página ALEMS Sustentável agrega as leis aprovadas pelo Parlamento ao longo das Legislaturas, informações sobre as frentes parlamentares e comissões atuantes em causas relacionadas ao tema e traz, ainda, manuais sobre compostagens, horta doméstica, captação de água da chuva, separação de resíduos e diversas dicas ambientais.

O material possui depoimentos de especialistas sobre a importância dos cuidados com a fauna, a flora, a água, o solo e o ar, além da conscientização ambiental. Para tanto, são mencionados dados sobre a degradação do meio ambiente, reforçando a necessidade de mudanças de atitudes e incentivo às políticas públicas, papel desempenhado também pelo Legislativo Estadual.

Produzida pela Gerência de Site e Mídias Sociais da ALEMS, a página engloba também as reformas estruturantes feitas pelo Parlamento que impactam no futuro sustentável e as reportagens veiculadas pelo Site Oficial ( www.al.ms.gov.br ), TV Assembleia e Rádio Assembleia sobre o tema meio ambiente.

A galeria de imagens intitulada “MS, Mais que Bonito”, com fotos de servidores e fotógrafos profissionais, traz as belezas do Estado que reúne lugares premiados pelo turismo sustentável mundial e o nosso insubstituível Pantanal.

Acesse tudo isso e veja mais materiais especiais clicando aqui.