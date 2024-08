ALEMS cria Prêmio Prefeito Alfabetizador para estimular melhoria na educação de MS

Prefeitos de municípios de Mato Grosso do Sul que alcançarem os melhores avanços nas políticas públicas de educação serão premiados. O reconhecimento é previsto na Resolução 17/2024, publicada pela Mesa Diretora na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial da Assembleia Legislativa (ALEMS). A entrega do prêmio acontecerá durante solenidade a ser realizada na Casa de Leis.

A avaliação do desempenho do gestor, segundo prevê a Resolução, será baseada no avanço no Índice de Qualidade da Educação de Mato Grosso do Sul (IQE-MS) na comparação ao resultado do ano anterior. A cerimônia de premiação será realizada, anualmente, no mês de agosto, na Assembleia Legislativa, em evento promovido pelo Parlamento estadual em conjunto com a Secretaria de Estado de educação.

A Resolução é de autoria do deputado Gerson Claro (PP), presidente da ALEMS. “A criação do Prêmio Prefeito Alfabetizador representa uma medida fundamental para reconhecer e incentivar o comprometimento dos gestores municipais com a melhoria da qualidade da educação no estado”, afirmou Gerson Claro na justificativa da proposta da Resolução.

“A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, e o papel dos prefeitos na melhoria da qualidade da educação é de suma importância. Com esse prêmio, buscamos incentivar o comprometimento e o esforço dos gestores municipais em alcançarem melhores resultados nas políticas públicas educacionais”, considerou o presidente da Casa de Leis.