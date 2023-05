ALEMS dá o nome de “Anderson Barão” à Medalha do Mérito da Juventude

O ator, comediante e locutor Anderson da Silva Ribeiro, conhecido como Anderson Barão, tem, agora, o seu nome grafado em honraria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que reconhece o trabalho de pessoas em prol dos jovens. Publicada pela Mesa Diretora no Diário Oficial da Casa de Leis desta quinta-feira (18), a Resolução 04/2023 denomina de “Anderson Barão” a Medalha do Mérito da Juventude.

A Resolução 04/2023 altera a Resolução 71/2015 (publicada no Diário Oficial da Casa de Leis de 22 de outubro de 2015, nas páginas 12 e 13), que instituiu a Medalha do Mérito da Juventude. A honraria é concedida anualmente, na quarta semana de setembro, em comemoração à Semana Estadual da Juventude, instituída pela Lei 3.748/2009.

De acordo com a Resolução, a honraria será destinada a “pessoas físicas e jurídicas que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, ao planejamento, à estruturação e ao crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude”. Cada deputado poderá indicar até duas pessoas para receberem a homenagem, a ser entregue em sessão solene.

O projeto de denominação de Anderson Barão à Medalha do Mérito da Juventude é de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB). Anderson Barão, que foi presidente da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso do Sul (UEE-MS), faleceu no dia 19 de agosto de 2022, em Campo Grande, vítima de câncer no intestino.