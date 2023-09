ALEMS debaterá em audiência as necessidades dos segmentos da Cultura

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na terça-feira (5), às 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia, a audiência pública “Os Tesouros Vivos da Cultura de Mato Grosso do Sul – Reconhecimento e Ação”. O evento é proposto pelos deputados estaduais e integrantes da Comissão de Educação, Cultura e Desporto do Legislativo: Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Gleice Jane (PT), João César Mattogrosso (PSDB), Junior Mochi (MDB) e Mara Caseiro (PSDB).

Participarão do evento artistas e lideranças representantes de vários segmentos, coordenadores do Fórum Estadual de Cultura e membros do Conselho Estadual de Cultura. Entre os temas abordados, destaques para o reconhecimento legal do patrimônio cultural vivo do Estado, criação da Casa dos Artistas do Mato Grosso do Sul e a elaboração de um projeto de lei. “Vamos ouvir as demandas do segmento da cultura, tão importante e que tem ajudado a levar tantas alegrias ao povo do nosso Estado e até de outros Estados da Federação. Percebemos que muitos desses artistas, quando chegam no final da vida, apresentam problemas de saúde e de ordem financeira. Ás vezes não tem uma casa para morar e isso é muito triste. Portanto, o objetivo é discutir e ouvir os reclamos desse segmento para criar uma política pública que venha realmente amparar esse momento de vulnerabilidade, do ponto de vista social desses artistas”, explica Professor Rinaldo Modesto.

Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Criada pela Resolução 08/2023 (página 3 do Diário Oficial de 14/06/2023), a Comissão de Educação, Cultura e Desporto é presidida pelo deputado Professor Rinaldo Modesto e vice presidida pelo deputado Junior Mochi.

O objetivo é debater assuntos relativos à educação em geral; sistema esportivo, desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico, convênios e acordos culturais; datas comemorativas, homenagens cívicas, diversão e espetáculos públicos, manifestação do pensamento, expressão da atividade artística e comunicação social.