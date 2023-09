ALEMS implementa novo sistema para mais segurança e transparência

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) passa a contar com mais equipamentos de segurança e de informatização, no processo de continuidade à modernização da Casa de Leis. No Plenário Júlio Maia e no Saguão Nelly Martins três novos telões foram instalados e, nesta quarta-feira (13), um raio-x passa a funcionar na entrada principal.

A Mesa Diretora acompanhou o teste de funcionamento do novo equipamento de segurança. “Amanhã também teremos o teste de todo o novo sistema informatizado em funcionamento aqui no Plenário, trazendo modernidade, segurança e muitas funcionalidades para todas as etapas do processo legislativo”, afirmou o presidente Gerson Claro (PP).

O primeiro secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), detalhou a parte da Segurança. “Recebemos três equipamentos de raio-x, em que instalaremos em três pontos de controle de entrada, começando aqui na entrada principal. Isso é a segurança interna funcionando para que a gente possa estar preservando a vida de quem trabalha e quem visita. Também passamos a uniformizar os agentes corretamente, com paletó, gravata e camisa padronizados. Temos 1.100 funcionários e o setor da Segurança dá esse resguardo a todos, também aos deputados e a quem vem à Casa, fazendo funcionar essa nova ALEMS para você de Mato Grosso do Sul”, explicou.

Segundo o diretor de Segurança e Informação da ALEMS, coronel Wilson Sérgio Monari, o setor também foi equipado com rádio comunicadores. “A partir de agora todos os agentes de Segurança vão conseguir se comunicar melhor em uma situação necessária de rápido contato. E quando entrarem aqui, com esse raio-x, teremos o equipamento que conseguirá detectar qualquer situação irregular, de fácil visualização, como armas de fogo ou artefatos proibidos”, complementou.

Informatização das votações

A Mesa Diretora divulgou que os telões instalados estão em fase de teste, assim como a equipe de servidores que vai manusear o novo sistema de votação está em treinamento pela empresa licitada. Cada deputado também terá um microfone individual em sua mesa, assim como os totens de votação.

O diretor de Informática, Enio Marcelo Buzaneli, explicou que cada deputado terá uma senha individual e intransferível. “Com essa senha ele vai poder participar da votação, mesmo que remotamente, de forma rápida e segura. No Plenário instalamos toda a digitalização de ambiente, placares de leds que vão mostrar todas as votações, as presenças e agora tem entrada multimídia para mostrar slides, banners e vídeos, além de integrar o deputado que estiver participando via Zoom”, destacou. Quanto ao novo sistema de entrada na Casa de Leis, Enio Buzaneli complementou que, em uma próxima etapa, também serão disponibilizados crachás individuais aos visitantes, com registro de entrada e saída, o mesmo que será utilizado aos servidores, que já possuem o crachá funcional.