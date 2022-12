Com apenas sete anos, Murilo Regenold dos Santos já escreveu seu primeiro livro. Ele aprendeu a ler com apenas três anos de idade e faz parte do grupo de 243 alunos do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidade/Superdotação (CEAM/AHS). Em visita à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Murilo e representantes do Centro foram recebidos pelo presidente Paulo Corrêa (PSDB), que reforçou o compromisso do Legislativo com a literatura infantil.

“Queria falar que estou impressionado ao saber que nós temos aqui em MS uma escola estadual para que as pessoas superdotadas. Eles atendem alunos da Capital e do interior, com várias oficinas, por exemplo, a de literatura como, por exemplo, incentivando os pequenos escritores. Murilo é o exemplo vivo de que é possível usar a criatividade, o conhecimento e fazer a diferença não só para a escola, mas para o Brasil inteiro”, destacou o deputado Paulo Corrêa, em entrevista à Rádio ALEMS e à TV ALEMS . O presidente ainda disse que a ALEMS está de portas abertas a todos que desejam apresentar seus projetos e que vai se reunir com a Secretaria de Educação para formular uma emenda que possa viabilizar recursos para a publicação dos livros das crianças do CEAM.

A reunião foi acompanhada pela escritora Ariadne Cantú, que reiterou a importância do estímulo aos escritores. “Nosso agradecimento total a essa iniciativa de emenda, que, se concretizada, abre uma porta e descortina a literatura de crianças e jovens, criando um espaço importantíssimo de referência. Hoje conheci esse trabalho primoroso, com toda produção, preparo, engajamento e estímulo de qualidade. Na qualidade de escritora me sinto honrada que essa história seja contada a mais pessoas”, salientou.

O CEAM/AHS também tem publicação da revista “Super D – A Revista do Superdotado”. A ação possibilita o leitor conhecer mais sobre os estudantes envolvidos e apresenta os conhecimentos e habilidades gerais e específicas que foram aplicados, por eles, em Olimpíadas das áreas técnicas, tecnológicas e científicas, no âmbito nacional e internacional. Saiba mais sobre essa e outras ações, no site www.sed.ms.gov.br ou Instagram pelo @ceam_ahs .

E-books ALEMS

A Assembleia Legislativa também possui iniciativas literárias infanto-juvenis, produzidas pela equipe da Gerência de Site e Mídias Sociais. Cinco livros já estão publicados e outros dois estão em produção pelos jornalistas e design da Casa de Leis. Cada um traz uma temática diferente no âmbito social. Entre elas: combate ao racismo, fim da violência contra a mulher, empoderamento, combate ao abuso sexual e respeito aos idosos. Todos são inteiramente gratuitos e podem ser acessados aqui.