ALEMS realiza lançamento do 1º Concurso Estadual de Redação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) convida público e imprensa, na terça-feira (29), às 14h na Sala da Presidência, para participar do lançamento do 1º Concurso Estadual de Redação, que será promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O tema já está definido: Cidadania e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

No evento será apresentado o cronograma de datas e o detalhamento das regras de participação, com a presença confirmada de membros da Secretaria de Estado de Educação, que é parceira na realização do concurso. Também confirmaram parceria as universidades UCDB e UEMS, a Academia Sul Mato Grossense de Letras, a rede de ensino da Funlec, o Conselho Estadual de Educação, a União das Câmeras dos Vereadores do MS e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.

Segundo informou a presidente da Escola, deputada Mara Caseiro (PSDB), a idéia surgiu pela necessidade de estímulo à leitura e escrita na vida das crianças e jovens sul-mato-grossenses. “Sabemos que a maior parte dos indivíduos em idade escolar estão absortos com as facilidades do celular, por isso, queremos proporcionar, por meio deste concurso, experiências valiosas que visam encorajar crianças e jovens a expressarem suas ideias, emoções e visões de maneira criativa e única por meio da escrita”, destacou a deputada.

São parceiros da realização do concurso: Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), Conselho Estadual de Educação, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Fundação de Desenvolvimento e Apoio á Educaçao Basica do MS (FADEB-MS), União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul (UCVMS), Sindicato das Estabelecimentos Escolares da rede Particular (SINEPEMS).

Serviço: o evento terá cobertura dos canais oficiais TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens. A ALEMS fica localizada no Bloco 9, do Parque dos Poderes, primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso.

*Com informações do gabinete parlamentar.