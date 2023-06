ALEMS realiza sessão solene em homenagem à comunidade nipo-brasileira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por proposição do deputado Roberto Hashioka (União), prestará homenagem à comunidade nipo-brasileira com a entrega da Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente”. A sessão solene será realizada na noite desta quarta-feira (28), a partir das 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

“Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil em 1908 no navio Kasato Maru que aportou em Santos com 791 imigrantes. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abre suas portas para celebrar os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. É o reconhecimento do Parlamento à comunidade nipo-brasileira, que ajudou no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, destacou Hashioka.

Instituída pela Resolução 6 de 2023, a Comenda é alusiva ao Dia Estadual da Comunidade Japonesa, instituído pela Lei 1.979 de 1999, e comemorado, todos os anos em 18 de junho. A honraria será concedida a pessoas integrantes ou descendentes da comunidade japonesa e a entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade.

Terra Sol Nascente

O nome da Comenda, conforme o deputado Roberto Hashioka, remete à etimologia da palavra “Japão”, que é origem do sol ou onde o sol se origina. O Japão recebeu esse nome durante a Dinastia Sui (589 – 618 depois de Cristo). “Quando os povos orientais olhavam para o leste do globo terrestre, onde o Japão está localizado, eles enxergavam a direção do amanhecer e, dessa forma, eles passaram a chamá-lo de ‘Terra do Sol Nascente’, motivo pelo qual a bandeira japonesa apresenta um círculo vermelho representando o astro”, explicou o parlamentar.