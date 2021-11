O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), participou de reunião na tarde de quinta-feira (25), com os gestores da Secretaria de Comunicação do Senado, Luís Carlos Fonteles e Érico Silveira, diretor-geral da TV Senado. O 1º secretário da Casa de Leis, Zé Teixeira (DEM), e o gerente de TV e Rádio da ALEMS, Maurício Picarelli.

Paulo Corrêa enfatizou a importância da integração entre as Casas Legislativas. “É um sonho de 12 anos, capitaneado agora pelo nosso primeiro secretário, deputado Zé Teixeira. Teremos uma antena aqui dentro de nosso estacionamento, que vai gerar o sinal a partir da Assembleia Legislativa, com quatro canais neste decodificador, da TV Senado, TV Assembleia, o terceiro canal será uma parceria solicitada aqui pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSDB), e a Câmara Federal”, descreveu.

O presidente da ALEMS reiterou que é essencial a interação entres os Poderes Legislativos de todo o País. “É muito importante a interação do Legislativo Estadual de Mato Grosso do Sul com os outros 26 estados da nossa federação, são coisas importantes a serem trabalhadas. E essa parceria, fundamental, acontece no momento em que a Unale faz a 24ª Conferencia em Mato Grosso do Sul, é isso um motivo de orgulho. Vamos fazer a TV Assembleia virar canal aberto e informar melhor a população sul-mato-grossense”, frisou Paulo Corrêa.

Zé Teixeira reforçou a importância da visita feita pela equipe do Senado. “Estamos muito felizes em receber os técnicos e poder informar ainda sobre os serviços que a nossa Mesa Diretora concluirá, os equipamentos que serão instalados, que inclui a antena e outros, para que possam ser instalados o mais rápido possível. É um sonho que está bem próximo a ser realizado”, informou.

Maurício Picarelli falou sobre a reunião e a visita técnica dos representantes da TV Senado. “Eles vieram fazer uma visita técnica, conhecer as instalações da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, e também conferir o local onde vai ser instalada, em cerca de 40 dias, a nossa torre, que sustentará a antena. A expectativa é muito grande de que, possivelmente, em março de 2022 estaremos iniciando a programação de TV aberta pelo canal 5.2 para todo o Estado, com uma grade de programação voltada a toda comunidade, sem deixar de lado as atividades parlamentares, sessões plenárias e comissões”, relatou.