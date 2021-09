Após tomar um antibiótico na veia ao qual era alérgica, uma mulher de 42 anos, acabou morrendo na Santa Casa de Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (10). Ela havia passado por uma cirurgia no da 7 deste mês no hospital.

O boletim de ocorrência, registrado como morte a esclarecer, relata que no dia 23 de agosto a mulher teria passado mal e foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Por volta das 22h30 do mesmo dia, precisou ser encaminhada para a Santa Casa devido ao seu estado de saúde.

Consta na ocorrência que a paciente tinha obesidade e diabetes melitus. No dia 24 de agosto, a paciente começou um tratamento com antibióticos para cálculo no rim e anemia. Já no dia 7 deste mês, a mulher passou por cirurgia da retirada do rim, mas logo após o procedimento cirúrgico, ela teria evoluído para uma parada cardiorrespiratória.

Foi tentada a reanimação por 25 minutos, mas a paciente acabou morrendo. Foi levantado no hospital, que a paciente havia evoluído para um quadro de tromboembolismo pulmonar. Uma tomografia no cérebro foi feita contestando a morte cerebral, nesta sexta (10) após a meia-noite.

O relato é contestado e, segundo informações, a paciente estava se recuperando bem da cirurgia, quando no dia 8 deste mês, uma enfermeira teria ido até o quarto no período da tarde para fazer a aplicação de uma medicação.

Quando aplicou o antibiótico, a paciente começou a passar mal questionando qual medicamento era o ministrado, quando a enfermeira disse Ceftriaxona, momento em que a mulher disse que era alérgica. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. Foi tentada a reanimação por 30 minutos, mas ela morreu.

