ALERTA: Nova tentativa de golpe envia guias falsas a partes de processos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul adverte para nova tentativa de fraude envolvendo pessoas que possuem processos em tramitação no Judiciário sul-mato-grossense.

Neste golpe, os fraudadores enviam Guia de Recolhimento falsa por meios eletrônicos, supostamente emitida para pagamento de valores devidos dentro de ação judicial verdadeira, a fim de obterem vantagem financeira indevida sobre a vítima.

Importante ressaltar que a guia falsa possui edições grosseiras de texto, ausência de certificação digital, além de conta bancária para recebimento por meio não oficial, sendo importante se atentar a esses detalhes. Destaque-se ainda que os golpistas inserem nos alvarás nomes de pessoas responsáveis pelas emissões que sequer são magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

A administração do Tribunal de Justiça salienta que apurou junto aos setores responsáveis e verificou que não são usadas informações sigilosas na guia falsa, de forma que não houve comprometimento ou vazamento de dados de seus sistemas informáticos. Estima-se que os falsários obtêm as informações de publicações do Diário da Justiça ou por meio de consulta pública.

Ademais, o TJMS alerta que não utiliza esse procedimento para cobrança de valores de partes de processos. Em caso de dúvidas quanto à veracidade de quaisquer documentos ou informações, o cidadão deve entrar em contato com a respectiva vara no Fórum onde tramita seu processo.