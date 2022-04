O Ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Daniel Silveira tem 48 horas para se manifestar sobre descumprimento de medidas cautelares como irregularidades na tornozeleira eletrônica, presença em eventos e concessão de entrevista. Ele determinou a inclusão na Ação Penal (AP) 1044, do decreto do presidente Jair Bolsonaro que concedeu graça ao parlamentar. No último dia 20, Silveira foi condenado pelo Plenário do STF a oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.