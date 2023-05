Alexandre Pato deve ser anunciado em breve pelo São Paulo

Alexandre Pato deve fazer a terceira passagem na carreira pelo São Paulo. Aos 33 anos, o atacante que vinha se recuperando de lesão no joelho no Reffis, departamento médico do Tricolor, alinhou detalhes nesta semana com a diretoria e deve ser anunciado em breve.

Pato retornou ao São Paulo após passagem que começou promissora, mas terminou melancólica por lesão grave no joelho que teve o jogador no Orlando City, da MLS. Foram 32 jogos em duas temporadas e duas lesões graves para a conta do atacante.

A proximidade do anúncio foi informada em primeira mão pelo GE e confirmada pela reportagem da Itatiaia.

O técnico Rogério Ceni não havia aprovado o atleta como possibilidade de reforço ao elenco tricolor, mas o cenário mudou quando Dorival Júnior assumiu, há cinco jogos.

Em fase final de recuperação, Pato pode aparecer como opção para o treinador nas duplas de ataque que tem formado. Até o momento, Calleri, Luciano, Marcos Paulo, Michel Araújo, Juan e Wellington Rato foram testados nas funções.

O anúncio do atacante que marcou 47 vezes e deu 17 assistências em 133 jogos pelo São Paulo deve ser confirmado nos próximos dias, e o modelo de negócio escolhido pelas partes é o contrato de produtividade, com duração inicial até o final da temporada 2023. Valores não foram revelados.