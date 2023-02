Com a popularização das sessões híbridas e os novos formatos de divulgação da atuação parlamentar, comissão formada por três deputados estaduais, por determinação do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro (PP), inicia nesta quarta-feira (8) o trabalho de análise e atualização do Regimento Interno da Casa de Leis.

“Neste primeiro momento, vamos nos concentrar em regulamentar as sessões híbridas, que ainda não constavam no Regimento anterior”, afirmou Gerson Claro. De acordo com o deputado Pedro Kemp (PT), que integra o grupo de trabalho, as alterações deverão flexibilizar a realização das sessões ordinárias e extraordinárias para o modelo híbrido.

“Durante a pandemia, a Assembleia Legislativa usou o modelo remoto em caráter excepcional. A pedido do novo presidente da Casa, deputado Gerson Claro, vamos estudar a incorporação no Regimento Interno de possibilidades das sessões híbridas. Vamos também fazer uma revisão geral caso necessitem de outras mudanças”, disse Kemp. Também fazem parte da comissão os parlamentares: Pedro Pedrossian Neto (PSD) e Junior Mochi (MDB).

O deputado Zé Teixeira (DEM) lembrou como foi importante adaptar o Poder Legislativo e, agora, modernizar ainda mais os processos, garantindo o amplo acesso às informações parlamentares. “Naquele momento [pandemia], todos tivemos que nos aprimorar e garantir infraestrutura, tecnologia e também aprender a usar novas ferramentas. Tudo para continuarmos atuando em prol dos municípios”, afirmou o deputado.

ALEMS ON

As sessões híbridas se popularizaram no cotidiano dos sul-mato-grossenses especialmente durante os momentos mais graves da pandemia do coronavírus. Além da crise sanitária e do número elevado de mortes, a Covid-19 suscitou ou agravou diversos problemas socioeconômicos e instalou um cenário de incertezas. Essa situação provocou desafios que foram e continuam sendo respondidos, de diferentes maneiras, pelas esferas governamentais, pelas instituições, entidades e pela população de modo geral.

Os parlamentares estaduais apresentaram, discutiram e votaram inúmeras proposições, transformando em leis medidas importantes para o enfrentamento da pandemia. Dispositivos que estabeleceram normas de biossegurança e apoio essencial aos municípios, atendendo às demandas sociais. Todo esse trabalho pode ser acessado aqui .