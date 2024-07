Alteração de regras para entrada de CÃES nos EUA

Estados Unidos define novas regras para entradas de cães. A nova solicitação de emissão do e-CVI para Estados Unidos passará a ser feita exclusivamente por médico veterinário. A solicitação de emissão do e-CVI deve ser feita dentro dos 10 dias anteriores do embarque para gatos e dentro de cinco dias para cães.

Os donos dos pets que tenham autorização para viajar com seu cão com regras antigas devem refazer a solicitação, pois autorizações com as regras antigas serão descontinuadas.

O Mapa ainda esclarece que a nova solicitação de emissão do e-CVI para Estados Unidos passará a ser feita exclusivamente por médico veterinário.

ORIENTAÇÕES PARA PASSAGEIROS

O Mapa recomenda que os passageiros façam contato prévio com as companhias aéreas para se informar acerca dos procedimentos específicos que cada empresa tem adotado para a garantia do cumprimento de todos os requisitos necessários para a entrada de seus cães nos Estados Unidos.

CERTIFICADO VETERINÁRIO DIGITAL

Para viagens com cães e gatos aos Estados Unidos, a emissão do Certificado Veterinário Internacional Eletrônico (e-CVI) é feita de forma digital.

No site do Mapa, as normas para o trânsito de animais de estimação estão entre os serviços mais acessados pela população.

Leia o Manual do Cidadão/EUA para obter mais detalhes.

Para saber mais informações sobre viagens com animais de estimação, acesse aqui.